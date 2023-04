Apoie o 247

247 - Um tribunal de Kiev decretou no sábado (01) a prisão domiciliar por 60 dias do metropolita Pavlo. O Clérigo é membro da Igreja Ortodoxa Ucraniana (IOU), ligada canonicamente ao Patriarcado de Moscou, e abade do Mosteiro das Cavernas, palco de um conflito religioso que se desenrola em paralelo com o conflito armado na Ucrânia.

A Procuradoria Ucraniana está investigando Pavlo por supostamente justificar as ações da Rússia na Ucrânia e por supostamente incitar o ódio religioso, devido aos seus discursos contrários à Igreja Ortodoxa da Ucrânia (IOdaU), canonicamente independente de Moscou.



O MRE russo destacou neste domingo (2) que o regime do presidente Volodymyr Zelensky não é independente em sua política anticlerical: a divisão da ortodoxia é um objetivo perseguido por Washington.

Em 10 de março de 2023, os monges da IOU foram obrigados a deixar o mosteiro de Kiev-Pechersk Lavra até 29 de março por violar os termos de um acordo sobre o uso de propriedade do Estado. O ministro da Cultura ucraniano, Oleksandr Tkachenko, disse que os monges poderiam permanecer no Lavra se se juntassem à cismática Igreja Ortodoxa da Ucrânia IOdaU, uma decisão que pode ser "estimulada pelo trabalho conjunto de especialistas e policiais".

