Korybko: acordo entre Irã e Arábia Saudita é golpe mortal contra o dólar

Apoie o 247

ICL

Andrey Korybko (Substack) - A integração geo-econômica da Eurásia deu um grande salto à frente como resultado do aproximação entre Irã e Arábia Saudita, o que desbloqueia o potencial comercial do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) com a Rússia e a China. Seus membros ricos agora podem aproveitar dois conjuntos de megaprojetos que passam pelo Irã com este acordo, com o Corredor de Transporte Norte-Sul (NSTC) conectando-os à Rússia, enquanto o Corredor Econômico China-Ásia Central-Oeste da Ásia (CCAWAEC) fará o mesmo em relação à China.

O líder de facto do bloco, Arábia Saudita, tem dado prioridade a uma abrangente política de reforma econômica conhecida como "Visão 2030", introduzida pelo Príncipe da Coroa e primeiro-ministro Mohammed Bin Salman (MBS) após sua ascensão ao poder em 2015. Infelizmente, ela tropeçou como resultado da desastrosa Guerra do Iêmen que ele vem travando desde o mesmo ano, mas tudo está de volta aos trilhos e mais promissor do que nunca após a garantia de investimentos no valor de US$50 bilhões da China em dezembro passado.

A República Popular considera a Visão 2030 como complementar à sua Iniciativa Belt & Road (BRI) devido ao foco de MBS em investimentos no setor real para diversificar preventivamente a economia saudita longe de sua atual dependência desproporcional nas exportações de petróleo. Sua localização no cruzamento da Afro-Eurásia também torna os investimentos extremamente atraentes do ponto de vista dos interesses logísticos da China, daí seu compromisso maciço com sua abrangente política de reforma econômica.

O acordo intermediado por Pequim na semana passada impulsionou significativamente a integração geo-econômica da Eurásia, permitindo que o potencial comercial do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) com a Rússia e a China fosse explorado. Os membros ricos do GCC agora podem acessar dois grandes projetos de transporte transnacionais por meio deste acordo. O Corredor de Transporte Norte-Sul (NSTC) os conecta à Rússia, enquanto o Corredor Econômico China-Ásia Central-Ásia Ocidental (CCAWAEC) fará o mesmo em relação à China.

O líder de facto do bloco, a Arábia Saudita, priorizou uma abrangente política de reforma econômica conhecida como "Visão 2030", que foi introduzida pelo príncipe herdeiro e primeiro-ministro Mohammed Bin Salman (MBS) ao assumir o poder em 2015. Infelizmente, o conflito desastroso no Iêmen, que ele tem travado desde o mesmo ano, levou a um tropeço, mas agora tudo está de volta aos trilhos e mais promissor do que nunca, após a obtenção de investimentos no valor de US$ 50 bilhões da China em dezembro passado.

A República Popular considera a Visão 2030 como complementar à sua Iniciativa Belt & Road (BRI) devido ao foco de MBS em investimentos no setor real para diversificar preventivamente a economia saudita da sua atual dependência desproporcional das exportações de petróleo. A localização do país na encruzilhada da África e da Eurásia também torna os investimentos extremamente atraentes do ponto de vista dos interesses logísticos da China, daí seu enorme compromisso com a abrangente política de reforma econômica.

Sem o acordo intermediado por Pequim na semana passada, a China teria que depender de rotas marítimas sob o controle da poderosa Marinha dos EUA para facilitar a explosão iminente do comércio bilateral no setor real, mas agora tudo pode ser conduzido com muito mais segurança através do CCAWAEC que passa pelo Irã. Olhando para o futuro, há também uma possibilidade teórica de investimentos energéticos chineses no Irã conectando o Golfo à Ásia Central e, em seguida, à República Popular, garantindo completamente seus interesses estratégicos.

Isso ainda está longe de acontecer, se acontecer, mas não pode ser descartado. O desejo da Arábia Saudita de se juntar ao BRICS e à SCO, que são as organizações multipolares mais influentes do mundo atualmente, poderia tornar esse cenário realidade muito mais cedo do que os observadores mais otimistas poderiam ter esperado. Tudo isso, em si mesmo, será uma revolução nos assuntos geo-econômicos, e isso é ainda sem a Arábia Saudita ter dado seu pleno apoio ao "petroyuan".

Uma vez que este importante exportador de petróleo comece a vender seus recursos em moedas não denominadas em dólar, como a da China, então o petrodólar, sobre o qual se baseia a aspecto econômico-financeiro da hegemonia unipolar dos EUA, sofrerá um golpe fatal. A transição sistêmica global para a multipolaridade e a iminente trifurcação das Relações Internacionais que precederá a forma final inevitável deste processo aceleraria de forma sem precedentes assim que isso acontecesse, acelerando ainda mais a decadência contínua da América.

Quanto a esses processos mencionados anteriormente, eles já se tornaram irreversíveis pela operação especial que a Rússia foi forçada a iniciar em defesa de suas linhas vermelhas de segurança nacional na Ucrânia, depois que a NATO clandestinamente as cruzou lá e subsequentemente rejeitou os pedidos de garantia de segurança de Moscou para resolver politicamente o dilema de segurança resultante. No último ano, o New York Times foi obrigado a admitir que não apenas as sanções falharam, mas até mesmo o plano de "isolar" a Rússia também falhou.

Esses resultados foram em grande parte resultado do exemplo da Rússia inspirando o Sul Global a se levantar contra o neocolonialismo, recusando-se a cumprir as demandas feitas a eles pelo bilhão dourado liderado pelos EUA para sacrificar unilateralmente seus próprios interesses simplesmente para servir o bloco do Novo Guerra Fria de facto. A Índia desempenhou o papel principal nesse sentido devido ao seu status como o maior país em desenvolvimento do mundo, o que deu aos relativamente médios e pequenos a confiança para seguir seus passos.

Essa grande potência globalmente significativa, que fica na extremidade sul-asiática do NSTC que transita pelo Irã em direção à Rússia, também aumentou suas compras de petróleo com desconto de Moscou a ponto de seu parceiro estratégico de décadas ser hoje seu maior fornecedor. De significado crucial para a análise presente, um número crescente de seus negócios são em moedas não denominadas em dólares, o que acelerou os processos de desdolarização a tal ponto que até a Reuters se sentiu compelida a escrever sobre isso.

Considerando esse novo contexto financeiro, não há dúvida de que os próximos movimentos da Arábia Saudita em apoio ao petroyuan, em coordenação com o Irã e a Rússia, catalisariam a próxima fase natural da desdolarização. O comércio de setor real russo-GCC que será realizado via Irã pela NSTC será conduzido em moedas nacionais e, assim, preparará esses três países para o momento em que finalmente decidirem dar um golpe fatal no petrodólar.

No geral, não é exagero declarar que a anterior dominação do dólar acabou como resultado do reaproximação entre Irã e Arábia Saudita. Esse acordo intermediado por Pequim torna esse resultado uma inevitabilidade, a menos que ocorra algum evento imprevisível e subversivo, como um golpe apoiado pelos EUA contra MBS, mas isso é improvável após ele ter consolidado com sucesso seu poder no final de 2017. Com isso em mente, pode-se declarar com confiança que o desenvolvimento da semana passada será visto no futuro como um grande acontecimento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.