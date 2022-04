Kremlin admite 'perdas significativas' de tropas russas em guerra na Ucrânia

"Temos perdas significativas de tropas e é uma grande tragédia para nós", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov edit

247 - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia sofreu "perdas significativas" na Ucrânia. "Temos perdas significativas de tropas e é uma grande tragédia para nós", disse ele durante uma entrevista ao canal britânico Sky News nesta quinta-feira (7).

Apesar da afirmação, Peskov negou que o alto número de soldados mortos seja uma humilhação para as Forças Armadas do país. "Não, é uma compreensão errada do que está acontecendo", destacou.

