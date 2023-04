Kremlin confirma que Putin recebeu convite para Cúpula do Brics na África do Sul, que pode prendê-lo

Apoie o 247

247 - O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu um convite para a 15ª Cúpula do Brics na África do Sul em agosto, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira (24), acrescentando que a decisão ainda não foi tomada.

No entanto, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão contra Putin no mês passado, e a África do Sul, como membro do TPI, seria obrigada a prender Putin se ele comparecer à cúpula. O mandado decorre de acusações de que a Rússia deportou ilegalmente crianças ucranianas. Moscou negou repetidamente as acusações.

"Quanto aos convites, sim, de fato eles existem... Decisões apropriadas serão tomadas mais perto do início do evento. Mas, de qualquer forma, a Rússia participará ativamente disso", disse Peskov a repórteres.

"A Rússia continua participando do trabalho do grupo e o considera muito importante", acrescentou o porta-voz.

A África do Sul não emitiu uma posição oficial sobre a ordem de prisão contra Putin. No entanto, devido aos laços estreitos de Pretória com Moscou, a prisão de Putin permanece altamente improvável. Além disso, a Rússia não reconhece o TPI e as decisões desse tribunal contra russos são legalmente nulas.

O Brics é um mecanismo de cooperação entre as cinco principais economias não ocidentais – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No início, era apenas Bric – S (África do Sul) foi adicionado em 2010.

Prevê-se que os países do Brics dominarão a economia mundial até o ano de 2050. O Brics promove os projetos que atendem ao surgimento de um mundo multipolar politicamente, economicamente e culturalmente. (Com Sputnik).

