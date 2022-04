Kremlin diz que Bucha é 'falsificação monstruosa' destinada a manchar a Rússia

"É um show simplesmente bem dirigido - mas trágico", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov edit

Apoie o 247

ICL

LONDRES, (Reuters) - O Kremlin disse nesta terça-feira que as alegações ocidentais de que forças russas cometeram crimes de guerra ao executar civis na cidade ucraniana de Bucha eram uma "falsificação monstruosa" destinada a denegrir o Exército russo.

Desde que as tropas russas se retiraram das cidades e vilarejos ao redor da capital ucraniana, Kiev, as tropas ucranianas têm mostrado aos jornalistas cadáveres do que dizem ser civis mortos pelas forças russas, casas destruídas e carros incendiados.

O Ocidente diz que os civis mortos são evidências de crimes de guerra. A Reuters viu cadáveres na cidade de Bucha, mas não conseguiu verificar independentemente quem foi o responsável pelos assassinatos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"É um show simplesmente bem dirigido - mas trágico", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres. "É uma falsificação destinada a denegrir o exército russo - e não vai funcionar."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Mais uma vez pedimos à comunidade internacional: se desapegue dessas percepções emocionais e pense com a cabeça", disse Peskov. "Compare os fatos e entenda com que falsificação monstruosa estamos lidando."

A Ucrânia diz que a Rússia é culpada de genocídio e o presidente dos EUA, Joe Biden, acusou nesta segunda-feira o presidente russo, Vladimir Putin, de crimes de guerra e pediu um julgamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Kremlin disse que as declarações de Biden são inaceitáveis ​​e indignas de um líder dos Estados Unidos.

O clamor pela descoberta de tantos civis mortos, alguns com tiros na cabeça, após a retirada da Rússia de áreas ao redor de Kiev, levou o Ocidente a promessas de impor sanções ainda mais duras à Rússia.

A Comissão Europeia deve propor novas sanções abrangentes contra a Rússia, incluindo a proibição de importações de carvão, borracha, produtos químicos e outros produtos, disse uma fonte da UE à Reuters.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A economia da Rússia já está caminhando para sua maior contração econômica desde os anos que se seguiram à queda da União Soviética em 1991, depois que o Ocidente em grande parte cortou a Rússia do sistema financeiro ocidental e sancionou seus empresários mais ricos.

A Rússia apresenta as evidências de execuções de civis em Bucha como uma manobra cínica da Ucrânia e de seus apoiadores ocidentais, que Moscou diz serem dominados por uma paranóia discriminatória anti-russa.

"São falsificações que amadureceram na imaginação cínica da propaganda ucraniana", disse Dmitry Medvedev, que foi presidente de 2008 a 2012 e agora é vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, sobre Bucha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Medvedev disse que as falsificações foram inventadas por grandes quantias de dinheiro por empresas ocidentais de relações públicas e organizações não-governamentais "domadas". Ele não forneceu provas específicas.

Ele sugeriu que as forças ucranianas estavam preparadas para matar seus próprios cidadãos em uma tentativa de desacreditar a Rússia.

O Ministério da Defesa da Rússia disse ter evidências de que o 72º Centro Principal de Operações Psicológicas da Ucrânia ajudou a organizar tal propaganda em uma vila a 23 quilômetros a noroeste de Kiev, bem como em Sumy, Konotop e outras cidades.

A Rússia não publicou evidências de suas alegações, mas diz que a mídia ocidental forneceu uma narrativa excessivamente parcial da guerra na Ucrânia que ignora amplamente as preocupações da Rússia sobre a ampliação da OTAN e a perseguição de falantes de russo.

"O Ocidente coletivo piscou os olhos e os ouvidos e não quer ouvir nada", disse Peskov.

Moscou questionou por que, se suas forças se retiraram de Bucha em 30 de março e o prefeito de Bucha declarou a área livre de forças russas em 31 de março, os corpos de civis mortos só foram mostrados pela primeira vez em 3 de abril.

A Rússia também diz que os corpos mostrados em algumas imagens não mostraram sinais característicos de degradação que seriam esperados após vários dias.

Putin diz que a "operação militar especial" na Ucrânia é necessária porque os Estados Unidos estavam usando a Ucrânia para ameaçar a Rússia e Moscou teve que defender o povo de língua russa na Ucrânia da perseguição.

A Ucrânia rejeitou as alegações de perseguição de Putin e diz que a Rússia está travando uma guerra de agressão não provocada.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE