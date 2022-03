Kremlin diz que Ucrânia neutra como a Áustria pode ser acordo para terminar a guerra

Apoie o 247

Reuters - O Kremlin disse nesta quarta-feira que uma Ucrânia neutra com seu próprio Exército, em linha com o que acontece com a Áustria e com a Suécia, estava sendo considerada como um possível compromisso nas negociações com Kiev.

"Esta é uma variável que está sendo discutida atualmente e que poderia realmente ser vista como um compromisso", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência de notícias RIA no 21º dia do que a Rússia chama de sua operação militar especial na Ucrânia.

Peskov estava comentando as observações de Vladimir Medinsky, negociador-chefe da Rússia, que disse anteriormente à TV estatal: "A Ucrânia está oferecendo uma versão austríaca ou sueca de um Estado neutro desmilitarizado, mas ao mesmo tempo um Estado com seu próprio Exército e Marinha".

A Ucrânia não confirmou que está disposta a discutir a neutralidade. Ela diz estar pronta para negociar o fim da guerra, mas não para se render ou aceitar ultimatos russos.

