Kremlin nega existência de acordo de paz com Ucrânia

Reportagem do Financial Times sobre um suposto plano de paz de 15 pontos com a Ucrânia é falsa, segundo o Kremlin edit

247, com RT - Moscou disse que uma reportagem do Financial Times sobre um suposto plano de paz de 15 pontos com a Ucrânia é falsa.

Respondendo à pergunta de um repórter nesta quinta-feira, 15, sobre o fechamento de um acordo de paz, o spox do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: “Não, o trabalho continua [sobre o assunto]”.

Nesta quarta-feira, 16, o jornal londrino publicou reportagem afirmando que Rússia e Ucrânia já têm um esboço do que pode ser um acordo de paz para pôr fim à guerra que já se aproxima do primeiro mês de duração.

Segundo o jornal, os dois países avançaram nas negociações por um cessar-fogo. Há ainda a possibilidade de retirada das tropas russas da Ucrânia. Para isso, porém, ucranianos precisam concordar em declarar sua neutralidade, pôr limite ao tamanho de suas forças armadas, renunciar ao pedido de ingresso na Otan e se recusar a abrigar bases militares de outros países em seu território.

