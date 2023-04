Kremlin pode trocar liberação de jornalista dos EUA por russo preso no Brasil

Apoie o 247

247 - Especulações dão conta de que a Rússia poderá tentar trocar o correspondente do The Wall Street Journal por Sergey Cherkasov, acusado pelos EUA de espionagem. Cherkasov está preso no Brasil por falsidade ideológica.

O jornalista americano Evan Gershkovich foi preso em Ekaterinburg sob acusação de espionagem.

Cherkasov, por sua vez, usava identidade falsa de brasileiro, sob o nome Victor Muller Ferreira. De 2015 a 2018, estudou ciência política no Trinity College, em Dublin, na Irlanda. Depois partiu para o mestrado em relações internacionais na prestigiada Johns Hopkins, em Washington.

Ele se candidatou para um emprego de analista júnior no Tribunal Penal Internacional de Haia. No entanto, o governo holandês foi informado das investigações do FBI, e deportou Cherkasov em abril do ano passado para o Brasil, onde ele foi condenado em julho a 15 anos de prisão por falsidade ideológica.

A Rússia pediu a extradição, alegando que ele seria procurado por narcotráfico no país. Já o governo americano pede que ele seja extraditado para os Estados Unidos.

