Kremlin rebate Biden e diz que fala é “inaceitável”

Apoie o 247

ICL

247 - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rebateu às declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de “criminoso de guerra” nesta quarta-feira (16).

Para o porta-voz russo, é uma “retórica inaceitável e imperdoável”. A informação é da agência de notícias Tass.

Ainda de acordo com o Kremlin, a decisão de impor sanções a Biden não significa que a Rússia se recuse a manter contatos com os Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Essas sanções não significam uma recusa em manter contatos", ressaltou. "Os contatos podem ser retomados se necessário", acrescentou Peskov.

Ele também disse que o presidente russo, Vladimir Putin, não conversou com seu colega norte-americano após o lançamento da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou sanções contra vários funcionários dos EUA. Em resposta a restrições semelhantes introduzidas por Washington, Moscou impôs uma proibição de entrada ao presidente dos EUA, Joe Biden, e outros 12 funcionários do governo, incluindo o secretário de Estado Antony Blinken, o secretário de Defesa Lloyd Austin, o presidente do Estado-Maior Conjunto Mark Milley, o diretor da CIA William Burns, o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan, a secretária de imprensa da Casa Branca Jen Psaki e o filho do líder dos EUA, Hunter Biden. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia enfatizou que Moscou em breve expandirá a lista de pessoas impedidas de entrar na Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE