Apoie o 247

ICL

TASS - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Ucrânia se rebaixa a maneiras intrincadas de criar uma realidade falsa e isso requer uma dupla verificação de todas as declarações publicadas por Kiev.



"O lado ucraniano recorre às formas mais intrincadas de produzir notícias falsas", disse ele a repórteres. "É por isso que quero pedir a todos que tratem todas as informações dessa maneira: não levem ao pé da letra, não acreditem no que veem, mas tentem verificar tudo e pelo menos procurem um ponto de vista alternativo. "



Peskov também disse que viu imagens que pretendiam mostrar que o político ucraniano Viktor Medvedchuk foi detido, mas disse que era muito cedo para dizer que era autêntico, pois há um grande número de relatórios falsos criados por Kiev.



O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, disse anteriormente que Medvedchuk, líder do partido Plataforma de Oposição - Pela Vida, foi detido. Zelensky postou no Telegram uma foto de um homem algemado parecido com Medvedchuk e legendou dizendo: "Uma operação especial foi realizada graças ao Serviço de Segurança da Ucrânia".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE