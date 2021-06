Laboratório de Didier Raoult, 'pai da cloroquina', vira foco de contaminação de Covid-19

Laboratório dirigido por Didier Raoult, conhecido na França como “Dr. Cloroquina” por ser o principal defensor do uso do medicamento sem eficácia comprovada no combate à Covid-19, se tornou foco de contaminação por coronavírus edit

Marcelo Hailer, Revista Fórum - Reportagem publicada pela revista francesa L’Express revelou que o laboratório dirigido por Didier Raoult, que na França é conhecido como o “Dr. Cloroquina” por ser o principal defensor da medicação, se tornou foco de contaminação por coronavírus.

De acordo com a reportagem, um dos membros do instituto precisou ser reanimado, depois de ter usado a hidroxicloroquina. A publicação também revela que as reuniões de trabalho acontecem sem o uso obrigatório da máscara, isso enquanto o vírus se propagava no Institut Hospitalier Universitaire Méditerranée Infection Marseille (IHU), que é dirigido por Didier Raoult.

