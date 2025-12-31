TV 247 logo
      Ladrões invadem cofre de banco alemão e fogem com milhões

      Grupo conseguiu levar pelo menos 10 milhões de euros em dinheiro e objetos de valor das caixas de depósito dos clientes

      Ladrões invadem cofre de banco alemão e fogem com milhões (Foto: Polícia de Gelsenkirchen/Divulgação via REUTERS)

      (Reuters) - Ladrões aproveitaram o período tranquilo do Natal para arrombar o cofre de um banco varejista alemão e levar pelo menos 10 milhões de euros em dinheiro e objetos de valor das caixas de depósito dos clientes, informou a polícia nesta terça-feira.

      Os criminosos perfuraram uma espessa parede de concreto em uma agência do banco Sparkasse na cidade de Gelsenkirchen, no oeste do país, e em seguida arrombaram milhares de cofres, roubando uma quantia estimada em dezenas de milhões de euros, informou a polícia em um comunicado.

      Na Alemanha, a maioria das lojas e bancos fecha durante o período natalino a partir da noite de 24 de dezembro, e a polícia só descobriu o buraco depois que um alarme de incêndio disparou na madrugada de segunda-feira, 29 de dezembro.

      Na terça-feira, dezenas de clientes furiosos se reuniram em frente ao banco, gritando em coro: "Deixem-nos entrar!".

      "Não consegui dormir ontem à noite. Não estamos recebendo nenhuma informação", disse um homem à emissora Welt enquanto esperava do lado de fora da agência, acrescentando que usava o cofre há 25 anos e que nele guardava suas economias para a velhice.

      Outro homem disse que usava seu cofre para guardar dinheiro e joias para sua família.

      Um porta-voz do banco Sparkasse em Gelsenkirchen não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

      A polícia informou que testemunhas relataram ter visto vários homens carregando bolsas grandes na escadaria de um estacionamento adjacente, na noite de sábado.

      Também houve relatos de um Audi RS 6 preto saindo da garagem na madrugada de segunda-feira com homens mascarados dentro. A placa do veículo era de um carro roubado em Hanover, a mais de 200 quilômetros a nordeste de Gelsenkirchen, informou a polícia.