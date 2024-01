Lai Ching-te, do atual partido no poder, vence as eleições em Taiwan

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Neste sábado (13), Taiwan escolheu seu novo chefe administrativ. Lai Ching-te, de 64 anos, venceu o pleito com cinco milhões de votos.

Lai faz parte do Partido Democrático Progressista (DPP), que está no poder, e concorreu com a vice Hsiao Bi-khim, uma ex-representante da ilha nos Estados Unidos.

A participação foi estimada em mais de 60%, com cerca de 19,5 milhões de taiwaneses elegíveis para votar.

O candidato enfrentou o pleito com dois oponentes: Hou Yu-ih, do maior partido de oposição de Taiwan, o Kuomintang (KMT), e o ex-prefeito de Taipé, Ko Wen-je, do pequeno Partido Popular de Taiwan, fundado apenas em 2019. Ambos já admitiram derrota.

Lai pertence ao mesmo partido que a atual chefe administrativa, Tsai Ing-wen, a qual deverá deixar o cargo em maio. Ele também é o presidente do DPP.

Segundo a mídia, a China classifica Lai como separatista, uma vez que evita declarações abertas sobre independência, mas rejeita as reivindicações de soberania chinesas.

Lai afirmou que pretende manter o status quo no estreito de Taiwan e usar o diálogo com Pequim para evitar o confronto.

Pequim enxerga Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de Uma Só China, enquanto a ilha autogovernada não declarou formalmente a independência, mas afirma já o ser. Com isso, mantém laços próximos a países ocidentais, principalmente os Estados Unidos.

