Lara Souza denuncia prisão e maus-tratos a Thiago Ávila (VÍDEO)

247 - Lara, esposa do ativista brasileiro Thiago Ávila, divulgou um vídeo denunciando a prisão e os maus-tratos que ele sofreu sob custódia de autoridades policiais israelenses. Segundo o relato, o brasileiro e Saif foram transferidos para a prisão de Shikma, em Askalan, ao norte de Gaza, na Palestina ocupada, após uma ação de forças israelenses.

A denúncia foi feita por Lara com base em informações que foram repassadas pela advogada da embaixada brasileira. Relatos públicos anteriores também indicaram que a esposa de Thiago Ávila afirmou que ele havia sido colocado em isolamento, após a interceptação da embarcação em que participava de uma missão rumo a Gaza.

Situação de Thiago Ávila e Saif

No vídeo, Lara afirma que recebeu detalhes sobre o estado atual de Thiago e Saif por meio da defesa que acompanha o caso junto à representação diplomática brasileira. Ela relata que ambos foram levados à unidade prisional de Shikma, em Askalan, depois de terem sido detidos por forças israelenses.

O caso envolve a interceptação de uma missão humanitária que seguia em direção à Faixa de Gaza.

Denúncia de maus-tratos

A principal denúncia feita por Lara diz respeito ao tratamento imposto a Thiago Ávila durante a prisão. O ativista foi submetido a maus-tratos por autoridades policiais israelenses.

A detenção ocorreu após a abordagem da embarcação por forças israelenses em águas europeias. A ação foi um sequestro. Thiago e Saif foram posteriormente transferidos para a prisão de Shikma, localizada em Askalan.

Acompanhamento pela embaixada brasileira

A menção à advogada da embaixada brasileira reforça o papel da representação diplomática no acompanhamento do caso. Segundo o Itamaraty, a Embaixada do Brasil acompanhou procedimentos relacionados a Thiago Ávila e continuava a prestar assistência ao ativista enquanto ele permanece sob custódia israelense.

Lara tem cobrado informações sobre a integridade física e jurídica de Thiago Ávila e de Saif. A denúncia divulgada em vídeo amplia a pressão por respostas sobre as condições de detenção e sobre os procedimentos adotados pelas autoridades israelenses após a interceptação da missão rumo a Gaza.