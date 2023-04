Lavrov chega a Nova York para presidir sessões do Conselho de Segurança da ONU

Apoie o 247

TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chegou a Nova York nesta segunda-feira (24), onde presidirá as sessões do Conselho de Segurança da ONU, que se estendem até a terça-feira, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

"Sergey Lavrov chegou a Nova York, onde vai presidir uma sessão do Conselho de Segurança da ONU (CSNU)”, escreveu ela em seu canal no Telegram.

A porta-voz também observou que, simultaneamente, mais de 700.000 pessoas rastrearam seu voo usando o Flightradar com um total de quase 3 milhões. "Um recorde", acrescentou Zakharova.

Prevê-se que, na segunda-feira, o principal diplomata russo mantenha um encontro com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Anteriormente, o Representante Permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya, disse que a Rússia havia acumulado alguns assuntos para discussão.

Além disso, Lavrov convidou os principais diplomatas de vários países, incluindo o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, para participar das sessões do CSNU presididas pela Rússia. A questão da interação face a face entre Lavrov e Blinken na ONU permanece em aberto. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Moscou está pronta para considerar um encontro com Blinken e nunca rejeita propostas sérias de diálogo do lado americano. No entanto, antes da partida da delegação russa para Nova York, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, disse que ainda não havia planos para tal reunião e sua possibilidade "será determinada de acordo com as circunstâncias".

