Lavrov chega ao Rio de Janeiro para reunião ministerial do G20

TASS - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chegou ao Rio de Janeiro, última parada de sua viagem pela América Latina, informou um correspondente da TASS.

Enquanto estiver no Brasil, Lavrov participará de uma reunião de dois dias de ministros das Relações Exteriores do Grupo dos 20. Anteriormente, o principal diplomata russo visitou Cuba e Venezuela.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Lavrov deveria realizar inúmeras reuniões bilaterais à margem do evento. De acordo com Zakharova, no seu discurso na reunião do G20, Lavrov irá esclarecer a avaliação da Rússia sobre os desafios globais e os passos que precisam de ser dados para resolver os problemas globais.

"Vamos nos manifestar contra as tentativas de militarizar as relações econômicas internacionais, usar a guerra híbrida, minar a soberania e a independência dos países e interferir nos seus assuntos internos. Também enfatizaremos a necessidade de garantir o Estado de direito no mundo e os seus princípios básicos consagrados na Carta da ONU e retomar a prática de tomar decisões coletivas com todos os países interessados com base no consenso e na busca de pontos comuns", observou Zakharova.

Este ano, o Brasil ocupa a presidência do G20. Zakharova destacou que a reunião seria dedicada a questões internacionais urgentes "com foco na resolução de contradições geopolíticas e na reforma das instituições económicas globais".

