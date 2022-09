Lavrov defende as razões da Rússia em debate no Conselho de Segurança da ONU

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, defendeu nesta quinta-feira (22), durante debate no Conselho de Segurança da ONU, os motivos do seu país ao desencadear em fevereiro deste ano a operação militar especial na Ucrânia.

Lavrov esteve no sala do conselho apenas para proferir seu discurso na reunião do órgão de 15 membros, que contou com a presença do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Lavrov não ouviu nenhum discurso dos outros países.

O conselho, que se reuniu sobre a Ucrânia pelo menos pela 20ª vez este ano, não pôde tomar medidas significativas porque a Rússia é um membro permanente com direito de veto, assim como Estados Unidos, França, Reino Unido e China.

Lavrov acusou Kiev de ameaçar a segurança da Rússia e "pisar descaradamente" nos direitos dos russos e dos russófonos na Ucrânia, acrescentando que isso "simplesmente confirma que a decisão de conduzir a operação militar especial era inevitável".

Lavrov disse que os países que fornecem armas à Ucrânia e treinam seus soldados foram partes no conflito, acrescentando que "o fomento intencional deste conflito pelo Ocidente permaneceu impune".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.