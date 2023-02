Lavrov diz que já há 20 países na fila para aderir ao BRICS

O chanceler russo disse também que a Rússia conseguiu frustrar os planos do Ocidente de isolar Moscou edit

Sputnik – O número de países que desejam aderir ao BRICS e à Organização para Cooperação de Xangai (OCX) aumentou drasticamente, agora são cerca de 20, declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

"É indicativo que nos últimos dois anos, incluindo o primeiro ano da operação militar especial, o número de países que querem aderir ao BRICS e à Organização para Cooperação de Xangai (OCX) aumentou acentuadamente, agora eles são cerca de duas dezenas", disse Lavrov durante uma reunião.

Ele acrescentou que trata-se de países que desempenham um papel significativo em suas regiões – Egito, Turquia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, México e uma série de países africanos.

O chanceler russo disse também que a Rússia conseguiu frustrar os planos do Ocidente de isolar Moscou, garantindo cooperação com a maioria dos países do mundo.

"O mundo entrou em uma era de mudanças radicais e irreversíveis […]. Não só conseguimos frustrar os planos do Ocidente coletivo para isolar e até desmembrar a Rússia, [mas] garantir uma cooperação progressiva com a esmagadora maioria dos membros da comunidade internacional", ressaltou Lavrov durante a reunião. Ele observou também que a Rússia está desenvolvendo laços cada vez mais próximos e mais eficazes com a maioria mundial.

O chefe da diplomacia russa disse que a versão atualizada do Conceito de Política Externa da Rússia deve ser aprovada em breve pelo presidente do país.

