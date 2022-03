Lavrov diz que potências ocidentais rejeitaram o diálogo sobre a criação de nova arquitetura de segurança

Apoie o 247

Moscou, 2 de março, TASS - Os países ocidentais se recusaram a discutir o estabelecimento de uma nova arquitetura de segurança europeia com a Rússia, disse o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, em entrevista à Al Jazeera.

"O Ocidente se recusou a cooperar conosco no estabelecimento de uma nova arquitetura de segurança europeia", enfatizou Lavrov.

O ministro destacou ainda que "a Rússia tem muitos amigos e é impossível isolá-la".

Lavrov insistiu em que os EUA não responderam à proposta da Rússia levar de volta ao seu território as armas nucleares. Apenas concordaram em lidar com a questão das armas nucleares não estratégicas sem levar em conta as especificidades de sua localização.

Em 17 de dezembro de 2021, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou um projeto de acordo sobre garantias de segurança entre a Rússia e os Estados Unidos e um projeto de acordo para garantir a segurança da Rússia e dos Estados membros da Otan. As medidas propostas incluem garantias de que a Aliança Atlântica não avançará para o leste, incluindo a adesão da Ucrânia e de outros países a esse pacto militar, bem como a não implantação de armas ofensivas sérias, incluindo a nuclear.

