Lavrov diz que Rússia continuará negociações com a Ucrânia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - "Apesar de todas as provocações, a delegação russa continuará o processo de negociação, promovendo nosso projeto de acordo que explica de forma clara e completa nossas principais posições e demandas iniciais", destacou o chefe da diplomacia russa.

Lavrov observou que Kiev apresentou um projeto de acordo em 6 de abril, que marcou um afastamento das disposições registradas em uma reunião realizada em Istambul em 29 de março. De acordo com o diplomata, as novas propostas ucranianas prejudicam as negociações e que isto demonstra que “o regime de Kiev é controlado por Washington e seus aliados, que estão pressionando o presidente [ucraniano] Zelensky a continuar as atividades militares".

Por seu turno, o chefe da delegação russa nas conversações com a Ucrânia, Vladimir Medinsky, reafirmou que após a reunião de Istambul, Kiev apresentou propostas escritas para um acordo entre as partes. Medinsky afirmou que Moscou consideraria as propostas e apresentaria suas próprias iniciativas, enquanto as tropas russas reduziriam suas atividades nas áreas de Kiev e Chernigov.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, segundo ele, Moscou definiu que uma reunião entre os presidentes Vladimir Putin da Rússia e Vladimir Zelensky da Ucrânia seja realizada simultaneamente com a assinatura de um tratado de paz pelos chanceleres dos dois países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE