Lavrov diz que Rússia não aceitará entrada da Ucrânia na OTAN

MOSCOU, TASS – A Ucrânia não está pronta para ser um país membro da OTAN, não trará nada de útil para a Aliança, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov no programa Voskresny Vecher (domingo à noite) no Canal Um.

"Acontece cada vez que a linha que eles deveriam defender está se movendo mais para o leste. Agora, ela já chegou perto da Ucrânia. Eles também querem puxar este país para lá. Achei que está claro para todos que a Ucrânia não está pronta e não fará nenhuma contribuição para o fortalecimento da segurança da OTAN", disse o ministro das Relações Exteriores.

A adesão da Ucrânia à OTAN afetará seriamente as relações Rússia-OTAN, disse ele. "Isso realmente prejudicará as relações com a Federação Russa, pois será uma violação grosseira das obrigações assumidas pelos presidentes dos EUA e outros estados membros da aliança", disse Lavrov. "Deixem-se consolar dizendo que é 'defensivo'. Não facilita as coisas para nós. A linha de defesa já se aproximou de nós", sublinhou o principal diplomata.

Pedidos à OTAN e à OSCE

A Rússia está enviando solicitações à OTAN e à OSCE, pedindo para explicar se pretendem cumprir os principais compromissos de segurança, disse o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov.

"Hoje, estamos enviando um pedido oficial aos nossos colegas nos países da Aliança e da OSCE através do Ministério das Relações Exteriores com um pedido urgente para explicar como eles pretendem cumprir o compromisso de não fortalecer sua segurança em detrimento da segurança do outros", disse. "Se eles não planejam isso, devem explicar o porquê. Esta será a questão-chave para determinar nossas propostas futuras que relataremos ao presidente russo, Vladimir Putin", acrescentou Lavrov.

Em 17 de dezembro de 2021, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou projetos de acordos entre Moscou e Washington sobre garantias de segurança e medidas para garantir a segurança da Rússia e dos estados membros da OTAN. As medidas propostas incluem garantias de que a OTAN não avançará para o leste e não concederá adesão à Ucrânia e outros países da aliança, juntamente com a não implantação de armas ofensivas sérias, incluindo armas nucleares.

Em 26 de janeiro, os EUA e a OTAN entregaram respostas escritas à Rússia sobre as garantias de segurança de Moscou que ela exigia de Washington e Bruxelas. Na quinta-feira, Lavrov disse que as respostas dos EUA não continham reação positiva à questão principal - a inadmissibilidade da expansão adicional da OTAN.

