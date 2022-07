Lavrov no G20: se o Ocidente quer vitória militar da Ucrânia, então não há nada para conversar

Lavrov disse na reunião do G20 que postura do Ocieente dificulta acordo de paz edit

Sputnik - "Se o Ocidente não quer negociações, mas uma vitória da Ucrânia sobre a Rússia no campo de batalha, então, provavelmente, não há nada para falar com o Ocidente, porque com essas abordagens de fato o Ocidente não permite que a Ucrânia avance para o processo de paz", disse Lavrov aos jornalistas após a reunião dos chanceleres do grupo G20.

Comentando a possibilidade de realizar conversações com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, à margem da reunião dos ministros do G20, Lavrov notou que a Rússia não vai correr atrás de ninguém com propostas de reuniões.

"Não fomos nós que interrompemos todos os contatos com os EUA, e não corremos atrás de ninguém, propondo reuniões", disse.

O chefe da diplomacia russa informou também que Moscou está pronta para negociar o transporte de grãos da Ucrânia.

"A Ucrânia deve, se estamos falando de grãos ucranianos, desbloquear seus portos, desminar ou garantir a passagem segura através de áreas minadas, e já fora do mar territorial, a Ucrânia, Rússia e Turquia estão prontas para garantir a segurança dos navios em questão e [ajudá-los] a chegar aos estreitos e já no mar Mediterrâneo eles seguirão por si próprios", observou ministro.

Comentando a renúncia do premiê britânico Boris Johnson, Lavrov disse que Johnson falava do isolamento da Rússia, mas ele é que foi isolado pelo seu próprio partido.

"Estão vendo, todos diziam que é preciso isolar a Rússia. Entretanto, foi seu próprio partido que isolou Boris Johnson", notou.

