Lavrov participará da sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, visitará a cidade suíça de Genebra nos dias 24 e 25, onde participará da 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas edit

247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zajárova, anunciou que o chanceler russo, Sergei Lavrov, falará em uma conferência relacionada ao desarmamento, no quadro da realização da 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

O chefe da diplomacia russa se encontrará com a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, e realizará várias reuniões bilaterais com seus colegas estrangeiros.

O Conselho de Direitos Humanos é um órgão intergovernamental composto por 47 Estados-membros da ONU, responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Reúne-se três vezes por ano para discutir questões relacionadas a direitos humanitários e situações que requerem sua atenção, informa o Granma.