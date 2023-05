Apoie o 247

Sputnik - É evidente que os terroristas de Kiev não poderiam ter atacado o Kremlin sem o conhecimento dos seus tutores ocidentais, disse nesta sexta-feira (5), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov após a reunião do Conselho de Ministros das Relações Exteriores dos países-membros da Organização para Cooperação de Xangai (OCX).

"Isso claramente foi um ato hostil. É evidente que os terroristas de Kiev não poderiam ter feito isso sem o conhecimento dos 'mestres'", ressaltou o chanceler russo, comentando o recente incidente de ataque de drones ao Kremlin.

Moscou responderá à tentativa de Kiev de atacar o Kremlin com drones não com discussões, mas com ações concretas, afirmou o chefe da diplomacia russa.

