TASS - O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, sublinhou numa reunião com o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, em Nova Iorque, que é crucial que o Secretariado da ONU observe rigorosamente os princípios de justiça.

“Lavrov também enfatizou particularmente o imperativo de observar rigorosamente os princípios de justiça e equidistância em estrita adesão à Carta da Organização por parte de todos os funcionários do Secretariado da ONU”, diz a declaração da chancelaria russa.

Além disso, Lavrov e Guterres salientaram a importância de reforçar ainda mais o papel central da ONU na política global e discutiram a cooperação entre Moscou e a Organização.

"Foi realizada uma discussão detalhada de vários aspectos da cooperação entre a Rússia e a ONU, bem como de questões-chave da agenda global", disse o ministério, acrescentando que "ambos os lados notaram a importância de fortalecer ainda mais o papel de coordenação da ONU na economia global". política, considerando a mais ampla gama de pontos de vista dos seus estados membros."

