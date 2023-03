Lavrov vem ao Brasil para testar "neutralidade" do país na guerra da Ucrânia

Apoie o 247

247 – O chanceler russo Sergei Lavrov desembarca em Brasília no dia 17 de abril para testar até onde vai a neutralidade do Brasil no conflito entre Rússia e Ucrânia. "O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chega a Brasília no dia 17 de abril para uma reunião com o chanceler Mauro Vieira. A visita é mais uma escala do experimentado diplomata russo em seu périplo por países emergentes, de onde vem conseguindo extrair alguns gestos para atenuar o isolamento imposto ao país desde a invasão da Ucrânia, há cerca de um ano", informa o jornalista Murillo Camarotto , do Valor Econômico.

"A missão por aqui parece a mais desafiadora, ao menos se considerado o conjunto de países-sócios do Brics. O Brasil foi o único membro do grupo a votar contra a Rússia em uma resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que condenou a invasão da Ucrânia. China, Índia e África do Sul se abstiveram", acrescenta o jornalista. "No Itamaraty, a versão quase unânime é de que o Brasil vai manter intocado seu posicionamento atual, de neutralidade no conflito, mas crítico à invasão de um país soberano", prossegue.

Sergei Lavrov é um político russo e diplomata de carreira que atualmente serve como Ministro das Relações Exteriores da Rússia desde 2004. Ele nasceu em 21 de março de 1950 em Moscou e estudou na Universidade Estadual de Moscou, onde se formou em Relações Internacionais. Ele ingressou no Ministério das Relações Exteriores da União Soviética em 1972 e desde então ocupou vários cargos importantes na diplomacia russa, incluindo embaixador da Rússia nas Nações Unidas em Nova York de 1994 a 2004. Lavrov é considerado um defensor da política externa da Rússia e tem desempenhado um papel importante nas negociações internacionais, incluindo as relações da Rússia com a Europa, Estados Unidos, Oriente Médio e Ásia.

