Legisladores dos EUA pressionam militares brasileiros

Apoie o 247

ICL

Por Brian Mier, Brasilwire - O presidente brasileiro Bolsonaro e seus ministros, quase metade dos quais são generais militares , fizeram repetidas ameaças contra a integridade das próximas eleições deste ano no ano passado. Como o ex-presidente Lula da Silva abriu 20 pontos de vantagem nas pesquisas , as ameaças se agravaram. Na semana passada, o ministro da Defesa, general Braga Neto, disse a um grupo de empresários que os militares não vão honrar os resultados das eleições deste ano a menos que o Tribunal Superior Eleitoral altere o sistema de votação de acordo com as ordens do Exército . Alguns dias depois, um presidente supostamente exasperado, Bolsonaro, reiterou essa ameaça em uma reunião com seu gabinete.

Desde que assumiu o cargo, o governo Biden deu mensagens contraditórias sobre Bolsonaro. Ele alertou o governo Bolsonaro contra minar as eleições , depois convidou o presidente brasileiro para uma reunião individual com o presidente dos EUA na Cúpula das Américas em Los Angeles, onde, durante a mesma semana em que pessoas de todo o mundo criticaram Bolsonaro pelos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips, Biden elogiou sua gestão da floresta amazônica .

Independentemente do que o próprio Biden possa estar pensando sobre o Brasil, um grupo de parlamentares democratas se moveu para ajudá-lo a se decidir esta semana, inserindo uma emenda no HR 7900 - Lei de Autorização de Defesa Nacional para o Ano Fiscal de 2023 , que coloca a continuidade de todos os militares A ajuda ao Brasil em 2023 depende da não interferência dos militares brasileiros nas eleições presidenciais deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Emenda 893, intitulada “Neutralidade das Forças Armadas Brasileiras Durante as Eleições Presidenciais”, exige que dentro de 30 dias da aprovação da Lei (que ainda precisa passar pelo Congresso), o Secretário de Estado dos EUA deve entregar um relatório sobre a interferência das Forças Armadas brasileiras nas eleições presidenciais de outubro de 2022, e considerar tais ações como “proteções estatutárias na assistência de segurança dos EUA”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ele pede a “descontinuação da assistência de segurança”, diz uma fonte de Washington que prefere permanecer anônima, “basicamente uma maneira de dizer 'você precisa considerar se essas ações equivalem a um golpe porque, se assim for, isso exigiria cortar NÓS. assistência.'"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos anos, um grupo crescente de legisladores democratas progressistas liderados pelo deputado Hank Johnson pressionou o governo federal a esclarecer seu papel na investigação da Lava Jato e na prisão arbitrária de 2018 do candidato à presidência Lula da Silva. Os signatários desta emenda incluem alguns desses nomes conhecidos como Johnson, Raul Grijalva, Ilhan Omar e Susan Wild. O autor da emenda, no entanto, é o congressista de Nova Jersey Tomasz Malinowski – um moderado com pouco histórico no Brasil. Isso mostra que cada vez mais democratas estão preocupados com as ramificações de um possível golpe militar no Brasil este ano.

Essencialmente, embora o papel do DOJ e do Departamento de Estado dos EUA durante o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff e o processo judicial canguru contra Lula da Silva pareçam ter escapado do radar dos poucos parlamentares democratas que genuinamente se preocupam com o Brasil, esta emenda dá um sinal ao Departamento de Estado e à comunidade de inteligência que o legislativo está observando e que alguns parlamentares causarão problemas se tentarem apoiar outro golpe no Brasil este ano. Da mesma forma, envia um sinal aos militares notoriamente entreguistas do Brasil de que podem não ter tanto apoio do governo dos EUA quanto pensavam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE