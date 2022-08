Lei que legaliza a cannabis medicinal entra em vigor na Suíça

O novo regulamento facilitará o tratamento oportuno de pessoas com doenças crônicas e dores, sem ter que passar por longos procedimentos administrativos edit

Sputnik - As emendas à Lei Suíça de Narcóticos que legalizam o uso de cannabis para fins médicos entraram em vigor na segunda-feira, permitindo que os cidadãos da Suíça obtenham receitas de seus médicos.

Anteriormente, os pacientes eram obrigados a receber autorização para medicamentos à base de cannabis da Secretaria Federal de Saúde Pública. O novo regulamento facilitará o tratamento oportuno de pessoas com doenças crônicas e dores, sem ter que passar por longos procedimentos administrativos.

No entanto, as autoridades não encontraram provas suficientes para reembolsar medicamentos à base de cannabis através do seguro de saúde obrigatório, permitindo o seu reembolso apenas em casos excecionais.

O cultivo e a produção de cannabis para fins médicos serão controlados pelo órgão de vigilância médica do estado, Swissmedic, que atuará de acordo com a Convenção Única das Nações Unidas sobre Entorpecentes de 1961.

Qualquer uso ou venda de cannabis para fins não médicos ainda é proibido no país.

