Leia a íntegra do discurso em que Donald Trump anuncia agressão ao Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira que as forças armadas americanas iniciaram uma operação militar de grande escala contra o Irã. Em discurso transmitido ao país, Trump afirmou que a ação tem como objetivo “defender o povo americano eliminando ameaças iminentes do regime iraniano”, que classificou como “impiedoso” e responsável por décadas de ataques a americanos e aliados.

Trump citou episódios históricos, como a tomada da embaixada americana em Teerã em 1979, atentados a militares em Beirute em 1983 e ataques a navios mercantes, e acusou o Irã de apoiar grupos terroristas, incluindo o Hamas. O presidente ressaltou que o país busca armas nucleares e enfatizou que a operação, chamada “Martelo da Meia-Noite”, visa destruir mísseis, a indústria bélica e a Marinha iraniana, garantindo que o Irã não consiga desenvolver armamento nuclear. Trump também direcionou uma mensagem ao povo iraniano, incentivando-o a depor as armas e tomar o controle de seu destino, oferecendo “imunidade total” aos que se rendessem.

Leia o discurso na íntegra

"Há pouco, as forças armadas dos Estados Unidos iniciaram operações de combate de grande envergadura contra o Irã. Nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo impiedoso de pessoas muito duras e terríveis.

As suas atividades ameaçadoras colocam em perigo direto os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e nossos aliados em todo o mundo.

Durante 47 anos, o regime iraniano tem entoado ‘Morte aos Estados Unidos’ e conduziu uma campanha incessante de banhos de sangue e massacres em massa, tendo como alvo os Estados Unidos, nossas tropas e pessoas inocentes em um grande número de países.

Entre os primeiros atos do regime esteve o apoio à violenta tomada da embaixada americana em Teerã, na qual manteve dezenas de reféns americanos por 444 dias (entre novembro de 1979 e janeiro de 1981).

Em 1983, grupos aliados do Irã realizaram o atentado contra os quartéis dos fuzileiros navais em Beirute, que matou 241 militares americanos.

Em 2000, sabiam e provavelmente estavam implicados no ataque contra o USS Cole. Muitos morreram. As forças iranianas mataram e mutilaram centenas de militares americanos no Iraque.

Os aliados do regime continuaram lançando inúmeros ataques contra as forças americanas estacionadas no Oriente Médio nos últimos anos, bem como contra navios mercantes americanos e contra rotas de navegação internacionais.

Isto foi terrorismo em massa, e não vamos tolerar isso mais. Do Líbano ao Iêmen e da Síria ao Iraque, o regime armou, treinou e financiou milícias terroristas que empaparam a terra de sangue e vísceras.

E foi o Hamas, aliado do Irã, que lançou os ataques monstruosos de 7 de outubro contra Israel, massacrando mais de 1.000 inocentes, incluindo 46 americanos, e ao mesmo tempo tomando 12 de nossos cidadãos como reféns. Foi brutal, algo que o mundo nunca tinha visto antes.

O Irã é o principal Estado patrocinador do terrorismo no mundo e muito recentemente matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos nas ruas enquanto se manifestavam.

A política dos Estados Unidos, e em particular a da minha administração, sempre foi que esse regime terrorista nunca possa possuir uma arma nuclear. Repito: nunca terão uma arma nuclear.

Por isso, durante a operação Midnight Hammer (Martelo da Meia-Noite) em junho passado, nós aniquilamos o programa nuclear do regime em Fordo, Natanz e Isfahan.

Após esse ataque, advertimos que nunca retomassem sua pérfida busca por armas nucleares, e buscamos repetidamente chegar a um acordo.

Nós tentamos. Eles queriam fazer. Não queriam fazer. E depois queriam fazer. Não queriam fazer. Não entendiam o que estava acontecendo. Só queriam fazer o mal.

Mas o Irã se recusou, como tem feito há décadas. Rejeitaram todas as oportunidades de renunciar às suas ambições nucleares. E já não podemos aceitar isso.

Em vez disso, tentaram reconstruir seu programa nuclear e continuar desenvolvendo mísseis de longo alcance que agora podem ameaçar nossos muito bons amigos e aliados na Europa, nossas tropas estacionadas no exterior e que em breve poderiam alcançar o território americano.

Imaginem até que ponto esse regime se sentiria encorajado se algum dia tivesse, e estivesse realmente armado, com armas nucleares como meio de transmitir sua mensagem.

Por essas razões, as forças armadas americanas estão levando a cabo uma operação maciça e em curso para impedir que essa ditadura radical e muito maligna ameace os Estados Unidos e nossos interesses fundamentais de segurança nacional.

Vamos destruir seus mísseis e arrasar completamente sua indústria de mísseis. Ficará totalmente aniquilada, novamente. Vamos aniquilar sua Marinha.

Vamos garantir que os aliados terroristas do regime já não possam desestabilizar a região ou o mundo nem atacar nossas forças, e que não possam continuar usando seus artefatos explosivos improvisados, ou ‘bombas à beira da estrada’, como às vezes são chamados, para ferir tão gravemente e matar milhares e milhares de pessoas, incluindo muitos americanos.

E vamos garantir que o Irã não obtenha uma arma nuclear.

É uma mensagem muito simples: nunca terão uma arma nuclear. Este regime em breve aprenderá que ninguém deve desafiar a força e o poder das forças armadas dos Estados Unidos. Eu construí e reconstruí nossas forças armadas no meu primeiro mandato.

Não há outro exército na Terra que se aproxime de seu poder, de sua força ou de seu nível de sofisticação. Minha administração tomou todas as medidas possíveis para minimizar os riscos para o pessoal militar americano na região. Apesar disso, e não faço esta declaração de forma leviana, o regime iraniano busca matar.

Bravos heróis americanos podem perder a vida e podemos ter baixas. Isso acontece com frequência na guerra, mas não fazemos isso pelo presente. Fazemos isso pelo futuro. E é uma missão nobre.

Rezamos por cada militar enquanto arriscam suas vidas de maneira altruísta para garantir que os americanos e nossos filhos nunca serão ameaçados por um Irã dotado de armas nucleares.

Pedimos a Deus que proteja todos os nossos heróis em perigo, e temos a convicção de que, com sua ajuda, os homens e mulheres das forças armadas triunfarão. Temos os melhores do mundo. E triunfarão.

Aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, às forças armadas e a toda a polícia, digo hoje que devem depor as armas e obter imunidade total ou, caso contrário, enfrentar uma morte certa.

Então deixem as armas, serão tratados com justiça e com imunidade total, ou enfrentarão uma morte certa.

Por fim, ao grande e orgulhoso povo do Irã, digo esta noite que a hora de sua liberdade está ao alcance da mão.

Permaneçam abrigados. Não saiam de suas casas. É muito perigoso sair. Vão cair bombas por toda parte. Quando terminarmos, tomem o poder.

Caberá a vocês fazê-lo. Provavelmente será sua única chance em gerações. Durante muitos anos, vocês pediram a ajuda dos Estados Unidos, mas nunca a obtiveram.

Nenhum presidente estava disposto a fazer o que eu estou disposto a fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que lhes dá o que vocês querem.

Então vamos ver como reagem. Os Estados Unidos os estão apoiando com uma força avassaladora e um poder devastador. Agora é a hora de tomar o controle de seu destino e libertar o futuro próspero e glorioso que está ao seu alcance.

Este é o momento de agir. Não o deixem passar. Que Deus abençoe os bravos homens e mulheres das forças armadas dos Estados Unidos. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que Deus os abençoe a todos. Obrigado.”