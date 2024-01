Leonardo DiCaprio, Bruce Willis e Michael Jackson aparecem na lista de Jeffrey Epstein, revelam documentos

Apoie o 247

247 - Os nomes dos atores Leonardo DiCaprio, Bruce Willis e do cantor Michael Jackson estão entre os nomes das celebridades que de alguma forma tiveram relação com o bilionário norte-americano Jeffrey Epstein. A informação foi publicada nesta quinta-feira (4) pelo canal FoxNews (EUA).

Após ser acusado de tráfico sexual de menores, ele foi encontrado morto na prisão em 2019 com ferimentos no pescoço. O Judiciário de Nova York (EUA) retirou o segredo de Justiça de um processo envolvendo a socialite britânica Ghislaine Maxwell, que namorou ele. O bilionário tinha muitas conexões de alto nível, incluindo ex-presidentes dos EUA, primeiros-ministros estrangeiros e o príncipe Andrew da Grã-Bretanha.

Quem também apareceu na lista foi a modelo Naomi Campbell. Em 2019, ela disse que conhecia Epstein e que foi apresentada a ele através de seu ex-namorado, Flavio Briatore.

"O que ele fez é indefensável", disse Campbell em um vídeo enviado ao YouTube. "E quando ouvi o que ele tinha feito, fiquei com náuseas, assim como todo mundo, porque tive meu quinhão de predadores sexuais e graças a Deus por ter boas pessoas ao meu redor que me protegeram disso. agora, estou ao lado das vítimas. Não posso - você sabe. Elas ficam com cicatrizes para o resto da vida. Para o resto da vida."

Criador da franquia “Star Wars”, George Lucas foi mencionado uma vez nos documentos recém-divulgados.

