Li Keqiang e Wang Yang saem do Comitê Central do PCCh em rearranjo inesperado

247 - Quatro membros do Comitê Permanente do Birô Político não integrarão o 20° Comitê Central do Partido Comunista da China. A decisão foi anunciada neste sábado, 20, após o fim do 20° Congresso Nacional do PCCh.

Estes são: o premiê Li Keqiang, 67; o presidente da Assembleia Popular, Li Zhanshu, 72; o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinés, Wang Yang, 67; e o vice-premiê, Han Zheng, 68. Os quatro terão de se aposentar, com Li Keqiang e Wang Yang tendo que se retirar antes de atingirem os 68 anos --idade limite para líderes do PCCh.

O novo Comitê Central terá sua primeira sessão plenária no domingo, 20, quando o novo Birô Político e seu Comitê Permanente e o secretário-geral do Comitê Central serão anunciados. A expectativa unânime é que Xi Jinping seja reconduzido ao cargo, no que seria seu terceiro mandato.

As mudanças abrem caminho para o secretário-geral Xi Jinping consolidar ainda mais seu poder no alto escalão do PCCh.

CONSTITUIÇÃO

Também no sábado, o PCCh aprovou emendas a seus Estatutos destinadas a consolidar o status central de Xi e o papel orientador de seu pensamento político dentro do partido.

