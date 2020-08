Líbano rejeita investigação internacional sobre explosão em Beirute

247 - A ministra da Justiça do Líbano, Marie-Claude Najm, disse na quarta-feira (12) que o judiciário do país poderia usar especialistas internacionais se necessário, mas rejeitou as demandas de uma investigação internacional sobre a explosão que devastou o porto de Beirute e causou destruição na capital libanesa.

Najm indicou ainda que a investigação pode ser uma “oportunidade” para o Judiciário “reconquistar a confiança do povo e mostrar que pode fazer o seu trabalho da melhor forma”.

No entanto, indicou que as investigações já foram “internacionalizadas”, visto que a polícia francesa e especialistas têm participado nas investigações em curso sobre o incidente, embora tenha esclarecido que a presença francesa se deveu à existência de vítimas francesas.

A posição da ministra da Justiça coincide com a do presidente do Líbano, Michel Aoun, que rejeitou na semana passada as demandas por uma investigação internacional sobre as explosões, dizendo que elas "têm como objetivo distorcer a verdade."

O presidente considerou que os pedidos desta investigação internacional "seriam uma perda de tempo". Desta forma, o governo libanês evita qualquer interferência estrangeira nos assuntos internos do país.

Depois da explosão de Beirute, que deixou mais de 150 mortos e milhares de feridos, além de desaparecidos e despejados, países europeus, como França e Alemanha, estão tentando aproveitar o incidente para aumentar sua interferência no país árabe, a pretexto de ajudar o do povo e do governo libanês.

Segundo analistas, os problemas do Líbano no momento são grandes e não parece que a interferência estrangeira vá resolvê-los. Ao contrário, qualquer ingerência estrangeira tem grande probabilidade de gerar mais instabilidade no país árabe, informa a HispanTV.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.