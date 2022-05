Líder checheno diz que forças russas assumiram controle de Severodonetsk, em Lugansk

Apoie o 247

TASS - A Rússia assumiu o controle da cidade de Severodonetsk, na República Popular de Lugansk (RPL), disse Ramzan Kadyrov, chefe da República da Chechênia da Rússia, no sábado, 28.



"Severodonetsk está sob nosso controle total. A cidade foi libertada. Os moradores podem ficar tranquilos. Eles não estão mais em perigo a partir de agora", escreveu Kadyrov em seu canal no Telegram.



De acordo com Kadyrov, esperava-se que as forças russas e da RPL assumissem o controle da cidade em uma semana, mas o objetivo foi alcançado mais rapidamente.



"O plano inicial era libertar Severodonetsk em uma semana, mas hoje fiz correções e estabeleci a tarefa de assumir o controle da cidade em três dias. Como resultado, nossos soldados fizeram isso ainda mais rapidamente -- em três horas", disse Kadyrov. adicionado.

