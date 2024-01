Líder da Coreia do Norte completa 40 anos, mas data oficial é um 'mistério' internacional

Apoie o 247

247 - O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, supostamente completou 40 anos nesta segunda-feira (8), mas a data não foi confirmada pelas agências estatais do país, que permaneceram em silêncio sobre o alegado aniversário. A data de nascimento de Jong Un é amplamente aceita como 8 de janeiro e o governo dos Estados Unidos diz que ele teria nascido em 1984, fazendo com que ele complete 40 anos este ano.

Segundo a agência Reuters, “as datas de nascimento do pai e do avô de Kim, que o precederam como governantes, são feriados nacionais”, mas a “suposta data de nascimento de Kim Jong Un, entretanto, sempre passou silenciosamente, sem menção na mídia ou nos calendários do país". Em janeiro de 2020, as autoridades norte-coreanas relataram que o líder havia recebido felicitações de aniversário do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas a data exata, no entanto, não foi confirmada.

Nesta segunda-feira, a agência de notícias estatal KCNA informou que Kim Jong Un visitou um aviário, acompanhado por sua filha e altos funcionários do país. Neste mês, a agência de inteligência da Coreia do Sul disse acreditar que a filha do líder norte-coreano, conhecida como Ju-ae, pode ser sua provável sucessora.

