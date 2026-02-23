Líder da Coreia do Norte diz que país desenvolverá economia nos próximos 5 anos

Reuters - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que o país irá consolidar e desenvolver a qualidade da sua economia nos próximos cinco anos, informou a agência estatal de notícias KCNA na terça-feira (horário local).

Desde a semana passada, a Coreia do Norte vem realizando o Nono Congresso do Partido dos Trabalhadores, que define as principais metas políticas para os próximos cinco anos.

O congresso continuou nesta segunda-feira, com os membros começando a definir planos e metas para os próximos cinco anos por setores, incluindo militar, política externa, indústria e agricultura, informou a KCNA.

Chamando os próximos cinco anos de “fase de progresso em grande escala” em um discurso nesta segunda-feira, Kim pediu uma revolução no pensamento, na tecnologia e na cultura para que novos projetos sejam bem gerenciados ao longo do tempo, informou a KCNA.

O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem a Kim para parabenizá-lo pela reeleição como secretário-geral do partido, informou a KCNA.

Enquanto isso, Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder Kim Jong Un, recebeu uma promoção. De acordo com a KCNA, Kim Yo Jong foi nomeada diretora de um departamento do partido. Anteriormente, ela era vice-diretora.