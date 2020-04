Líder da direita espanhola é flagrado descumprindo confinamento obrigatório

O ex-presidente do governo da Espanha e um dos líderes da direita, Mariano Rajoy, tem saído da casa em que vive, em Madri, de maneira habitual, para fazer exercícios, segundo matéria veiculada nesta terça-feira pela emissora local "La Sexta" edit

247 - Mariano Rajoy, político espanhol de direita que já foi chefe do governo, sai habitualmente de casa, o que já provocou reclamações de vizinhos.

O atual ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande-Marlaska, afirmou na terça-feira (14) que o caso está sendo investigado, para avaliar se Rajoy descumpriu de fato as medidas de confinamento, o que poderia levar à condenação.

A Espanha está em estado de emergência desde 14 de março, medida que foi prorrogada até 26 de abril.

Está proibida a prática de atividade física na rua, com obrigação de confinamento para a população, com exceção de saída para compras, para levar o cachorro para passear, ir ao trabalho com autorização prévia ou à consulta médica.

O descumprimento pode render multa ou, em casos extremos, a prisão do infrator. Até o momento, 4.759 pessoas já foram detidas pelas forças de segurança espanholas, informa o UOL.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.