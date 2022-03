Líder da extrema direita britânica, Nigel Farage alertou em 2014 que Otan provocaria guerra contra a Rússia (vídeo)

Nigel Farage alertou que o golpe promovido pelos EUA e a Otan na Ucrânia em 2014 e a militarização do país iriam provocar a Rússia, causando uma guerra edit

247 - O jornalista trumpista Tucker Carlson, da Fox News, divulgou em seu programa uma fala do ex-eurodeputado e líder da extrema direita britânica Nigel Farage, na qual ele alerta que o golpe promovido pelos Estados Unidos e a Otan na Ucrânia em 2014 e a militarização do país iriam provocar a Rússia, causando uma guerra.

"Entre a longa lista de fracassos e contradições da política externa nos últimos anos, incluindo o bombardeio da Líbia, o desejo de armar os rebeldes na Síria, está a provocação desnecessária de Vladimir Putin”, afirmou na época.

“O império da União Europeia, sempre em busca de expansão, declarou sua reivindicação territorial sobre a Ucrânia há alguns anos. Incentivamos diretamente a revolta na Ucrânia [golpe de 2014]. Se você cutucar o urso russo com uma vara, não se surpreenda quando ele reagir”, declarou Farage.

“Agora, apenas para continuar com isso, há soldados da Otan envolvidos em exercícios militares na Ucrânia. Nós nos despedimos de nossos sentidos? Nós realmente queremos ter uma guerra com Putin? Porque se o fizermos, certamente estaremos agindo da maneira certa. Vladimir Putin, o que quer que possamos pensar dele como ser humano, na verdade está do nosso lado. Não vamos provocar Putin, gostemos dele ou não", alertou.

