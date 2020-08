Líder da oposição russa, Navalny é internado por 'envenenamento'

(ANSA) - O principal líder da oposição russa, Alexei Navalny, 44 anos, foi internado em uma unidade de terapia intensiva de um hospital de Omsk após sofrer um "envenenamento", informou nesta quinta-feira (20) a porta-voz do político, Kira Yarmysh.

Segundo a representante, Navalny estava em um voo entre Sibéria e Moscou e o avião fez um pouso de emergência na cidade após o político informar que estava passando mal.

"Achamos que Alexei foi envenenado com alguma coisa misturada em seu chá. Os médicos disseram que o veneno foi rapidamente absorvido por conta de um líquido quente", acrescentou.

Os médicos do hospital de Emergências Nº 1 de Omsk informaram, através de informações repercutidas pelas agências russas de notícias, que a situação do opositor de Vladimir Putin "é estável, mas muito séria". De acordo com a agência Tass, após dizer que ele teria sido envenenado, o corpo médico informou que não há certeza sobre isso, que pode também ter acontecido um "envenenamento natural" pelas substâncias presentes no chá.

Já segundo as redes sociais de Yarmysh, o vice-diretor do hospital, Anatoly Kalinichenko, aparece falando que os profissionais da unidade estão "lutando para salvar a vida de Alexei".

Horas após as primeiras informações, a assessoria de imprensa da secretaria de Saúde de Omsk confirmou que ele "está em coma" e respira com ajuda de aparelhos. O comunicado foi informado pela agência Interfax.

Um dos passageiros do voo, Pavel Lebedev, informou para a mídia local que Navalny sentiu-se mal já no início da viagem, tendo ido ao banheiro e não retornado para seu lugar. "Ele estava se sentindo muito mal. Eles lutaram para levá-lo para o banco e ele estava gritando de dor", acrescentou.

Fotos nas redes sociais, mostram que o político tomou uma bebida quente ainda no aeroporto de Tomsk e a agência Interfax informa que policiais já pediram as imagens das câmeras de segurança do local para verificar se conseguem identificar algum ato suspeito. Policiais também estão no hospital de Omsk para tentar colher informações.

Essa não é a primeira vez que Navalny, que se tornou famoso mundialmente por denunciar casos de corrupção no governo de Putin, é vítima de um ataque. Em 2017, ele quase perdeu a visão ao ser atacado com uma tinta verde tóxica, usada como desinfetante, enquanto chegava a seu escritório.

No campo político, ele já foi alvo de diversas condenações e prisões temporárias, que sempre denunciou como sendo perseguição política de Putin.

- Kremlin deseja melhoras:

O Kremlin desejou uma "rápida recuperação" ao líder da oposição russa, Alexei Navalny, internado em uma unidade de terapia intensiva após ter sido "envenenado".

- Reações:

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse estar disposta a conceder asilo ao principal líder da oposição russa, Alexei Navalny, após sofrer um “envenamento”.

“Estamos dispostos a prestar a Alexei Navalny e à sua família toda a assistência que possam necessitar em relação à saúde, asilo e proteção”, afirmou Merkel, citada pela agência Dpa.

Segundo a publicação, Merkel pediu para Moscou esclarecer o que aconteceu ao opositor do presidente russo, Vladimir Putin, o mais rápido possível.

“É muito, muito importante agora esclarecer com urgência como surgiu esta situação. Vamos insistir nisso”, acrescentou a chanceler alemã, após encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, ressaltando que Navalny poderá receber “ajuda médica na França ou na Alemanha”. (ANSA)

