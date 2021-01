Líder de grupo de extrema direita dos EUA é preso por queimar bandeira de movimento negro

O líder do grupo americano de extrema direita Proud Boys foi preso nesta segunda-feira (4) em Washington por queimar uma bandeira do movimento antirracista Black Lives Matter edit

247 - As tenções envolvendo ataques racistas crescem nos EUA. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que o líder do grupo americano de extrema direita Proud Boys foi preso nesta segunda-feira (4) em Washington por queimar uma bandeira do movimento antirracista Black Lives Matter, roubada de uma igreja durante protestos ocorridos em dezembro.

A reportagem ainda indica que a prisão de Enrique Tarrio ocorre enquanto a capital estadunidense se prepara para as manifestações favoráveis e contrárias à certificação, pelo Congresso americano, da vitória eleitoral de Joe Biden. A sessão está marcada para esta quarta-feira (6).

Tarrio foi detido pelas autoridades pouco depois de chegar a Washington vindo de Miami, onde mora, sob acusação de destruir a propriedade da Igreja Metodista de Asbury,

