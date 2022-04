Líder do Hezbollah diz que Israel pode ser atacada diretamente pelo Irã

Apoie o 247

247, com RT - Caso Israel continue atacando a presença iraniana na Síria, Teerã deve retaliar, afirmou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, na sexta-feira, 19.

Nasrallah ainda alertou Israel sobre seus exercícios militares na fronteira entre Israel e Líbano.

“No caso da continuação da agressão israelense contra a presença iraniana na região”, o Irã pode “atacar Israel diretamente”, disse Nasrallah durante um discurso em vídeo em um evento em Beirute, em referência aos frequentes ataques de mísseis israelenses contra o que o governo em Tel Aviv diz serem alvos iranianos dentro da Síria.

"Qualquer erro, estupidez ou ato agressivo” durante as próximas manobras na fronteira do Líbano receberia uma resposta “rápida e direta”, assegurou o líder.

“Quando as manobras israelenses começarem, seja antes das eleições no Líbano ou depois, estaremos nos mais altos níveis de alerta e prontidão”, disse Nasrallah. Eleições parlamentares no Líbano estão agendadas para o próximo dia 15.

Como prova de que Israel é “frágil e fraco”, Nasrallah mencionou a série de ataques recentes em Beersheba, Bnei Brak, Hadera e Tel Aviv, chamando-os de “muito específicos e importantes” e “entre as coisas mais perigosas que o inimigo está enfrentando".



Essas operações mostram a incapacidade de Israel de rastrear agressores do tipo “lobo solitário” e abalam "fortemente a confiança dos sionistas em sua segurança e em seus serviços de segurança”, disse Nasrallah.

