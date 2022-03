Líder do Irã diz que os EUA são a "causa raiz" da guerra entre Rússia e Ucrânia

Apoie o 247

RT - O líder supremo do Irã, o aiatolá Khamenei, afirma que a Ucrânia foi vítima das políticas americanas destinadas a criar crises em todo o mundo. Khamenei citou a influência de Washington como a "causa raiz" do atual conflito militar na Ucrânia.

Em uma série de declarações publicadas na terça-feira pela mídia iraniana e na página do líder supremo no Twitter, Khamenei disse que os "EUA arrastaram a Ucrânia para onde está agora".

Entre as ações de Washington que ele acha que levaram ao confronto militar com a Rússia estavam a suposta interferência dos Estados Unidos nos “ assuntos internos ” da nação do Leste Europeu na forma de "criar revoluções coloridas e derrubar um governo e colocar outro no poder".

Khamenei observou que o Irã "apóia o fim da guerra na Ucrânia"

O líder supremo do Irã também disse que os últimos eventos dramáticos na Ucrânia devem servir como uma lição importante para outros países. Uma das duas principais conclusões que podem ser tiradas de acordo com Khamenei é que o apoio da América e da Europa a outros países é apenas uma "miragem e não real". O clérigo passou a comparar a "Ucrânia de hoje" ao "Afeganistão de ontem", em que ambas as nações foram "deixadas em paz" pelos governos dos EUA e do Ocidente.

A outra lição importante que Khamenei disse que poderia ser aprendida com a crise ucraniana é que "o povo é o apoio mais importante dos governos". Ele passou a alegar que o "povo da Ucrânia" não "aprovava realmente o governo". Segundo o líder supremo do Irã, se o governo ucraniano tivesse tido apoio popular, não teria se encontrado na situação atual.

Há anos, o Irã definha sob amplas sanções impostas pelos EUA e seus aliados ocidentais, principalmente por causa de seu programa nuclear. A Rússia também foi alvo de uma série de sanções sem precedentes pelos EUA, UE, Canadá e vários aliados na Ásia. As medidas punitivas vieram em resposta ao lançamento de uma ofensiva militar russa na Ucrânia em 24 de fevereiro, que, segundo o presidente Vladimir Putin, não é uma tentativa de ocupar o país, mas sim de "desmilitarizá-lo e desnazificá -lo". A Ucrânia e seus aliados, no entanto, veem essas alegações como mero pretexto para uma invasão "não provocada".

