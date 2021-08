Líder do Talibã diz que mulheres devem compor novo governo

Revista Fórum - No último domingo (15) o Talibã tomou o Palácio Presidencial e assumiu o controle do país. Desde então, segundo informações de portais in loco, mulheres estão trancadas em casa com medo.

Porém, com o objetivo de afastar o radicalismo que marcou a primeira gestão do Talibã (1996-2001), quando mulheres foram proibidas de estudar, trabalhar e participar da vida pública, um dos líderes do grupo, Mawlawi Abdulhaq Hemad deu uma entrevista para a jornalista Behesta Arghand, para o canal afegão Tolo News.

A cena foi classificada como algo inédito: uma jornalista mulher e afegã entrevistando um líder do Talibã.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum .

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

PUBLICIDADE