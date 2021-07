Líder mapuche presidente da Assembleia Constituinte é a imagem de um Chile em vésperas mudanças

247 - Elisa Loncon ocupa há dias as manchetes da imprensa chilena como a imagem de um país que se abre a mudanças sociais profundas, destaca a Prensa Latina.

Loncon foi eleita no último domingo (4) presidente da Convenção Constitucional, cujos 155 membros terão agora a tarefa histórica de redigir uma nova constituição, pela primeira vez nesse país sul-americano com plena participação popular.

Após sua proclamação, claramente emocionada e agitando uma bandeira mapuche, ela disse que sua eleição é uma manifestação do desejo dos constituintes de redigir uma Constituição que abra espaço para um Chile multicultural e plurinacional que defenda os direitos das mulheres e das minorias e o cuidado com a natureza.

Ela herdou seu compromisso social de sua família e comunidade, pois seu bisavô, cujo sobrenome era Loncomil, lutou contra a ocupação militar da Araucanía no século XIX e, nos anos 1970, seu pai, Juan Loncón, foi um ativista do Partido Socialista e candidato a congressista.

Após o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973, sua família foi perseguida e seu avô materno, Ricardo Antileo, um líder territorial mapuche, foi preso por liderar a recuperação da terra no final dos anos 1960 e início dos anos 1970.

Durante a ditadura, frequentou a escola primária e secundária em Traiguén e se matriculou na Universidade de la Frontera, na cidade de Temuco, onde se formou como professora de inglês, diploma que obteve enquanto trabalhava como empregada doméstica para pagar suas despesas de moradia.

Durante seus anos universitários, ela participou da luta contra a ditadura nas organizações estudantis esquerdistas e mapuches.

Elisa Loncón se destacou por sua vasta bagagem cultural, após seus primeiros passos como professora de inglês e Mapudungun (língua mapuche) nas escolas de La Araucanía.

Atualmente ela trabalha como acadêmica no Departamento de Educação da Universidade de Santiago do Chile, como professora na Pontifícia Universidade Católica e coordenadora da Rede para os Direitos Educacionais e Linguísticos dos Povos Indígenas do Chile.

Ela também é mestre em Linguística pela Universidade Autônoma Metropolitana do México e doutora em Humanidades pela Universidade de Leiden, Países Baixos.

Em seu trabalho como linguista e defensora dos direitos dos povos indígenas, ela também apoia as lutas de outras comunidades na América Latina, entre as quais é reconhecida por sua contribuição para os direitos linguísticos das nações ancestrais.

Loncón dedicou sua vida profissional ao resgate das línguas indígenas, do sistema linguístico Mapudungun e das metodologias de ensino, entre outros assuntos, e publicou livros e artigos acadêmicos sobre filosofia e línguas indígenas, principalmente Mapudungun.

Como mulher mapuche e educadora, ela promoveu a educação bilíngue intercultural na Lei Geral de Educação e apresentou o projeto de lei sobre os Direitos Linguísticos dos Povos Indígenas, e está liderando as demandas pelos direitos das mulheres dos povos indígenas.

