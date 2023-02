Líderes da China e do Irã falam contra a interferência estrangeira em assuntos internos de países

Apoie o 247

PEQUIM, 14 de fevereiro (Sputnik) - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, falaram juntos nesta terça-feira (14) contra a interferência estrangeira nos assuntos domésticos de outros estados e prometeram apoiar os esforços para proteger a soberania estatal e a integridade territorial dos dois países.



Raisi chegou a Pequim no início do dia a convite oficial do líder chinês. Esta é a primeira reunião Irã-China de alto nível em 20 anos. Um dos objetivos da visita de Raisi foi discutir a implementação de uma parceria estratégica abrangente entre Teerã e Pequim.



"Tanto o Irã quanto a China são fortemente contra a política de ações unilaterais, hegemonia e intimidação, bem como a interferência estrangeira em assuntos domésticos", disse Raisi, após a reunião, conforme citado pela estatal China Central Television.



Xi, por sua vez, disse que Pequim está pronta para desenvolver sua cooperação com Teerã em uma série de questões de interesse mútuo.



"A China apoia o Irã em seu esforço para proteger a soberania do estado, independência, integridade territorial e dignidade nacional. Apoia o Irã em confrontar a política de ações unilaterais e intimidação. A China também é contra a interferência de potências estrangeiras nos assuntos internos do Irã", afirmou Xi.



Durante a reunião, o líder iraniano agradeceu à China por sua ajuda a Teerã durante a pandemia de Covid-19 e apoio na arena internacional em questões como as negociações sobre a renovação do Plano de Ação Conjunto Abrangente sobre o programa nuclear iraniano.

