Líderes da China e dos EUA precisam definir o caminho certo para as relações bilaterais, diz Xi Jinping a Biden

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta segunda-feira (14) durante reunião com seu colega norte-americano, Joe Biden, que, como líderes de dois grandes países, eles precisam definir o caminho certo para os laços bilaterais, informa a Xinhua.

Desde o contato inicial e o estabelecimento de relações diplomáticas até hoje, a China e os Estados Unidos passaram por mais de 50 anos agitados, com ganhos e perdas, bem como experiências e lições, disse Xi.

Observando que a história é o melhor livro didático, o presidente chinês disse que os dois lados devem tomá-la como um espelho e deixá-la guiar o futuro.

Atualmente, o estado das relações China-EUA não corresponde aos interesses fundamentais dos dois países e de seus povos, disse Xi, acrescentando que também não é o que a comunidade internacional espera deles.

Como líderes de dois grandes países, disse Xi, os dois presidentes precisam desempenhar o papel de liderança, definir o caminho certo para a relação China-EUA. relacionamento e colocá-lo em uma trajetória ascendente.

Um estadista deve pensar e saber para onde liderar seu país. Ele também deve pensar e saber como se dar bem com outros países e com o mundo em geral, acrescentou.

Enfatizando que nesta época, grandes mudanças estão se desenrolando de maneiras como nunca antes, Xi disse que a humanidade enfrenta desafios sem precedentes.

"O mundo chegou a uma encruzilhada. Para onde ir a partir daqui? Esta é uma questão que não está apenas em nossa mente, mas também na mente de todos os países", disse Xi, observando que o mundo espera que a China e os Estados Unidos lidem adequadamente com seu relacionamento.

Observando que seu encontro com Biden atraiu a atenção do mundo, Xi disse que os dois lados devem trabalhar com todos os países para trazer mais esperança à paz mundial, maior confiança na estabilidade global e impulso mais forte ao desenvolvimento comum.

Xi disse que está pronto para ter uma troca de pontos de vista sincera e profunda com Biden sobre questões de importância estratégica na relação China-EUA, e em grandes questões globais e regionais, acrescentando que também espera trabalhar com Biden para trazer as relações bilaterais de volta ao caminho de um crescimento saudável e estável em benefício dos nossos dois países e do mundo como um todo.

