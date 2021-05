Líderes da Universal são indiciados por lavagem de dinheiro em Angola

O bispo Honorilton Gonçalves, ex-vice-presidente da Record está entre os quatro bispos da Igreja Universal indiciados no país africano edit

247 - Quatro líderes da Igreja Universal do Reino de Deus - entre eles o bispo Honorilton Gonçalves, ex-homem forte da TV Record no Brasil e pessoa de confiança do bispo Edir Macedo - foram acusados e indiciados pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) de Angola por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Figuram como réus "não presos" no processo-crime, além de Gonçalves, o bispo angolano Antonio Pedro Correia da Silva, ex-presidente da igreja no país, e os pastores Valdir de Sousa dos Santos e Fernando Henriques Teixeira, ambos brasileiros. Teixeira é ex-diretor da TV Record África, informa o UOL.

A Record teve suas atividades suspensas em Angola no dia 19 de abril, e a razão apontada foi o fato de a emissora ser dirigida no país por um estrangeiro - o próprio Fernando Teixeira -, quando a lei local exige que a função seja exercida por um angolano.

O processo-crime contra os quatro representantes da Universal foi encaminhado à Justiça para "ulteriores termos processuais", segundo o Serviço de Investigação Criminal. Ele reúne cinco volumes, com 13 anexos.

