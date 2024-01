Líderes de Jordânia, Egito e Palestina se unem contra planos israelenses de deslocamento de palestinos

Apoie o 247

247 - Numa cúpula tripartite tripartida realizada na quarta-feira na cidade de Aqaba, Jordânia, o Rei Abdullah II da Jordânia, o Presidente Abdel Fattah el-Sisi do Egito e o Presidente Mahmoud Abbas da Palestina afirmaram sua posição categórica rejeição a quaisquer planos israelenses de deslocamento do povo palestino na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, infomra a agência Wafa.

Durante a cúpula, os líderes enfatizaram a necessidade de condenação internacional e de ação unida para combater tais planos. Também rejeitaram veementemente todas as tentativas de liquidar a questão palestina ou de separar Gaza da Cisjordânia, enfatizando que ambas as regiões são partes integrantes de um Estado palestino unificado.

Os líderes, que se reuniram para abordar a situação precária em Gaza, alertaram contra quaisquer tentativas de Israel de reocupar partes de Gaza ou estabelecer as chamadas zonas seguras no território, sublinhando a necessidade imperativa de permitir que os residentes de Gaza regressem às suas casas.

Os líderes reiteraram o seu compromisso de continuar os esforços para interromper a agressão israelense em Gaza, proteger civis inocentes e garantir a entrega consistente e suficiente de ajuda humanitária à região.

Expressaram preocupação com as ações hostis dos colonos israelenses extremistas na Cisjordânia contra o povo palestino e com os ataques aos locais sagrados islâmicos e cristãos em Jerusalém. Os líderes alertaram que tais ações poderiam agravar a situação na Cisjordânia, levando à instabilidade regional.

Num acordo conjunto, os líderes comprometeram-se a colaborar estreitamente, coordenando esforços entre as nações árabes e com actores internacionais influentes para procurar uma resolução política para a questão palestiniana.

Enfatizaram a importância de alcançar uma paz justa e abrangente baseada na solução de dois Estados, de acordo com a legitimidade internacional, garantindo todos os direitos legítimos do povo palestino no seu Estado independente, com Jerusalém Oriental como sua capital.

O Rei Abdullah II da Jordânia reafirmou o seu apoio ao Estado da Palestina e advertiu contra quaisquer medidas destinadas a enfraquecê-lo. Alertou contra potenciais escaladas que poderiam alargar o círculo de guerra e complicar os esforços para alcançar um cessar-fogo, destacando a natureza crítica da situação, exigindo esforços extraordinários para traçar o rumo para a próxima fase.

Antes da cimeira trilateral, o Rei Abdullah II manteve reuniões separadas com o Presidente Abdel Fattah el-Sisi e o Presidente Mahmoud Abbas, centrando-se nos esforços concertados para um cessar-fogo imediato em Gaza.

