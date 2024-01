Líderes do Irã prometem vingança no funeral das vítimas de ataque a bomba

Apoie o 247

Reuters - O presidente do Irã e o comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica prometeram vingança nesta sexta-feira no funeral das vítimas do atentado do Estado Islâmico dois dias antes.

Cerca de 100 pessoas foram mortas em uma cerimônia na cidade de Kerman na quarta-feira para o comandante Qassem Soleimani, que foi assassinado no Iraque em 2020 por um drone dos Estados Unidos.

O Estado Islâmico disse na quinta-feira que dois de seus membros detonaram cintos explosivos na multidão que se reuniu no cemitério da cidade do sudeste.

"Nós os encontraremos onde quer que estejam", disse o comandante da Guarda, major-general Hossein Salami, no funeral, referindo-se ao Estado Islâmico.

Em um discurso televisionado, o presidente Ebrahim Raisi afirmou: "Nossos inimigos podem ver o poder do Irã e o mundo inteiro conhece sua força e capacidade. Nossas forças decidirão o local e a hora de agir".

A TV estatal mostrou uma densa multidão no centro religioso Imam Ali, em Kerman, onde famílias choravam sobre fileiras de caixões envoltos na bandeira iraniana.

As pessoas gritavam "vingança, vingança", "morte à América" e "morte a Israel".

Teerã frequentemente acusa Israel e os Estados Unidos de apoiarem grupos militantes anti-Irã que realizaram ataques no passado.

As explosões de quarta-feira, as mais sangrentas desde a Revolução Islâmica de 1979, ocorreram no momento em que a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza se aproxima da marca de três meses.

Em 2022, o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por um ataque mortal a um santuário xiita no Irã que matou 15 pessoas, enquanto ataques anteriores reivindicados pelo Estado Islâmico incluem atentados em 2017 que tiveram como alvo o Parlamento do Irã e o túmulo do fundador da República Islâmica, aiatolá Ruhollah Khomeini.

