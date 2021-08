Líderes do Talibã se reúnem para chegar a acordo sobre formação do próximo governo afegão

Os principais líderes do movimento talibã se reuniram neste sábado na capital afegã, Cabul, para negociar um futuro governo inclusivo no país asiático. O Talibã tomou o poder no Afeganistão, assumindo o controle de Cabul na semana passada edit

247 - Os principais líderes do movimento talibã se reuniram neste sábado na capital afegã, Cabul, para negociar um futuro governo inclusivo no país asiático, considerando inclusive a formação de um Conselho de Governo, informa a Telesul.

Fontes do Talibã disseram a agências internacionais que o cofundador do grupo armado, Mullah Abdul Ghani Baradar, está em Cabul para manter conversas com líderes do movimento e com líderes políticos para formar um governo inclusivo.

Ao final do encontro, Abdul Ghani Baradar garantiu que o movimento talibã tentará estabelecer relações econômicas e comerciais com todos os países do mundo.

Desse modo, ele negou relatos da mídia de que o Talibã afegão não pretendia estabelecer relações diplomáticas e comerciais com Washington.

Em seu primeiro encontro com a mídia, o porta-voz do Taleban Zabihullah Mujahid indicou que o próximo governo será positivamente diferente do de 1996, lembrado por sua interpretação fundamentalista do Islã.

Além disso, o porta-voz do Talibã anunciou uma anistia geral para todos os funcionários e adversários que colaboraram com o governo anterior apoiado por Washington.

