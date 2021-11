Líderes mundiais se reúnem nesta segunda em Glasgow na conferência do clima

Apoie o 247

Sputnik - Mais de 120 líderes mundiais se reúnem nesta segunda-feira (1º/11) na Escócia na "última esperança" para tentar encaminhar soluções à crise climática e evitar um desastre global iminente, conforme classificou o presidente da cúpula, Alok Sharma, durante a abertura do evento no domingo (31).

"Se não levarmos a sério as mudanças climáticas de hoje, será tarde demais para os nossos filhos", disse o premiê britânico, Boris Johnson, em seu discurso.

Analistas esperavam que a reunião do final de semana em Roma dos líderes das nações do G20, responsáveis por cerca de 80% das emissões globais de carbono, desse um forte impulso à cúpula de Glasgow. As vinte maiores economias mundiais se comprometeram com o objetivo-chave de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, bem como de acabar com o financiamento de novas usinas de carvão no exterior.

No entanto, esses compromissos não convenceram nem as organizações não-governamentais nem as Nações Unidas. "Deixo Roma com minhas esperanças não realizadas - mas pelo menos elas não estão enterradas", escreveu o secretário-geral da ONU, António Guterres, no Twitter. O encontro em Glasgow durará até 12 de novembro.

